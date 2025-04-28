Карло Анчелотти уходит из «Реала»: уже сообщил о своем решении игрокам

Анчелотти собирается доработать до конца сезона в Ла Лиге, а вот на клубный чемпионат мира «Реал» отправится с другим тренером. Пока непонятно, будет это временный тренер или специалист, с которым Королевский клуб заключит полноценный контракт. Фаворитом на пост главного тренера «Реала» считается Хаби Алонсо, который возглавляет леверкузенский «Байер».

Сам же Анчелотти нацелился возглавить сборную Бразилии. Финальные переговоры по этому поводу должны пройти в июне.

Анчелотти во второй раз пришел в «Реал» в 2021 году. С ним команда по два раза выиграла чемпионат Испании и Лигу чемпионов. Но нынешний сезон получается не слишком удачным: «Реал» уже вылетел из Лиги чемпионов, а в Ла Лиге отстает от «Барселоны» на четыре очка.

Ранее «Ливерпуль» в 20-й раз в своей истории выиграл чемпионат Англии.