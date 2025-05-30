Анчелотти оказался в центре скандала, едва приехав в Бразилию

Речь идет о возможном нарушении агентских правил при заключении контракта.

Подозрения касаются того, что Диего Фернандес, не имеющий лицензии ФИФА, действовал как агент и получил за это комиссию в размере $1,2 млн. По данным Globo, он выполнял функции посредника между Бразильской конфедерацией футбола, мадридским «Реалом» и самим Анчелотти.

Фернандес отрицает, что он исполнял агентские функции, но не отрицает того, что консультировал Анчелотти и получил за это вознаграждение.

Карло Анчелотти официально возглавил сборную Бразилии 26 мая. Итальянский тренер будет готовить команду к чемпионату мира и ради этого покинул «Реал», который возглавлял с 2021 года. Новым тренером Королевского клуба стал Хаби Алонсо.

Ранее стало известно, что известный специалист Массимилиано Аллегри возглавит «Милан».