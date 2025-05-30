Массимилиано Аллегри вернется в «Милан»

Массимилиано Аллегри вновь будет главным тренером «Милана». Инсайдер и журналист Фабрицио Романо сообщил, что 57-летний специалист уже подписал контракт с клубом.

Издание Sportmediaset сообщало, что известный тренер подпишет трехлетний контракт с ежегодным окладом €5 млн, к которому предусмотрены еще и бонусы.

Аллегри уже возглавлял «Милан» в 2010–2014 годах. В 2011 году он привел команду к чемпионскому титулу. После этого «росонери» лишь раз брали скудетто (2022). Аллегри, покинув «Милан», работал только с «Ювентусом», пять раз приведя клуб к победам в чемпионате Италии.

Год назад «Ювентус» отправил Аллегри в отставку, с тех пор специалист находился без клуба.

«Милан» в завершившемся сезоне финишировал лишь на восьмом месте в Серии А и остался без еврокубков.