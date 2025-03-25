Андреева и Шнайдер вышли в четвертьфинал парного турнира в Майами

В матче второго круга они встретились с китаянками Сюй Ифань и Ян Чжаосюань, выиграв встречу со счетом 6:1, 6:2. Исход матча определился всего за 51 минуту.

На счету Андреевой и Шнайдер три эйса и пять реализованных брейк-поинтов из восьми. В третьем круге они встретятся с сильным дуэтом — россиянкой Екатериной Александровой и американкой Пейтон Стирнс.

Турнир WTA Miami Open проходит в Майами в США. Призовой фонд соревнований составляет почти $9 млн. Теннисные матчи проходят на открытых кортах с покрытием хард.

Ранее сообщалось, что после поражения на турнире в Майами на россиянку Мирру Андрееву обрушился хейт. Спортсменка в 1/16 финала турнира WTA 1000 уступила представительнице США Аманде Анисимовой со счетом 6:7, 6:2, 3:6. Сама 17-летняя спортсменка отреагировала на волну хейта спокойно.