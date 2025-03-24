Хейтеры обрушились на Мирру Андрееву после поражения на турнире в Майами
Теннисистка Андреева получила гневные отклики после поражения в Майами
Фото: [WTA]
Российская теннисистка Мирра Андреева столкнулась с кучей гневных комментариев в Сети после того, как проиграла в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Майами американке Аманде Анисимовой.
Анонимы желали Андреевой заболеть раком, называли ее «безмозглой» и худшей теннисисткой в мире.
17-летняя спортсменка спокойно отреагировала на волну хейта.
«Вот что получаешь, когда проигрываешь один матч», — написала Мирра в соцсетях и приложила скрин с комментариями.
В матче с Анисимовой прервалась победная серия российской теннисистки из 13 матчей, в ходе которой она выиграла «тысячники» в Дубае и Индиан-Уэллсе и поднялась на шестое место в мировом рейтинге.
Андреева уступила Анисимовой (6:7, 6:2, 3:6) в напряженном поединке, который длился около трех часов.