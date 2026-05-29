Андрей Бебуришвили заявил об уходе из Comedy Club после 12 лет участия в шоу

Андрей Бебуришвили, известный российский комик и резидент популярного шоу Comedy Club, объявил об уходе из проекта, сообщает «Лента.ру». Бебуришвили поблагодарил всех и пожелал не унывать, но при этом не назвал конкретную причину своего решения.

Примечательно, что мысли оставить Comedy Club посещали артиста и раньше. Ещев мае 2025 года он признавался, что у него возникало желание уйти. Однако тогда его отговаривал другой резидент и коллега — Павел Воля. Похоже, на этот раз Бебуришвили все же решился.

Бебуришвили начинал свой путь в юморе еще в студенческие годы, будучи капитаном команды КВН «Оптимус Прайм». Настоящий прорыв случился в 2014 году, когда он победил в шоу «Comedy Баттл» на телеканале ТНТ. После этого он стал резидентом Comedy Club. А в 2022 году Бебуришвили начал вести шоу, заменив Гарика Харламова.

