Андрей Шевченко пожаловался на непомерные траты из-за необходимости проводить матчи за рубежом

Знаменитый в прошлом нападающий Андрей Шевченко, президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) в интервью шведскому изданию Dagens Nyheter пожаловался на непомерные траты из-за необходимости проводить матчи за рубежом.

Украина проводит за пределами страны как выездные, так и домашние международные матчи. По словам Шевченко, это обходится в пять раз дороже, чем если бы игры проводились на Украине. При этом болельщиков такие матчи не собирают.

Из-за этих трат ресурсы сборной Украины крайне ограничены, приходится полагаться на пожертвования, так как в бюджете государства денег на футбол нет.

Сборная Украины пробилась в стыковые матчи европейского отбора на чемпионат мира. 26 марта команда сыграет со Швецией в испанской Валенсии, а в случае успеха — с победителем матча Польша — Албания.

Ранее Андрей Шевченко переплюнул европейских русофобов, выступив с предложением отстранить от Олимпийских игр сборные всех стран, которые поддерживают Россию.