Шевченко высказался за отстранение от Олимпиады всех стран, поддерживающих Россию

Знаменитый в прошлом нападающий киевского «Динамо», «Милана» и «Челси», президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко призвал отстранить от Олимпиады все страны, поддерживающие Россию. Слова футбольного функционера приводит шведское издание Dagens Nyheter.

«Все страны, которые встали на сторону России, должны быть исключены, пока продолжается конфликт, мы должны оказывать давление со всех сторон одновременно», — заявил Шевченко.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям по видам спорта допускать российских атлетов к соревнованиям в нейтральном статусе. Российская сторона уже выиграла несколько споров в Спортивном арбитражном суде (CAS) у федераций, которые отказывались следовать рекомендациям МОК. Именно таким способом право участвовать в олимпийской квалификации получили представители лыжных видов спорта, бобслеисты и саночники. В настоящее время в CAS находится российский иск против Международного союза биатлонистов (IBU).

