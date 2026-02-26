Андрей Тихонов возмутился работой VAR в РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов в разговоре с Metaratings.ru высказался о работе видеоассистентов рефери в РПЛ.

Известный футболист указал, что решения после просмотра спорных моментов порой вызывают недоумение, поскольку нет единой трактовки. Кроме того, правила меняются очень часто, и в их нюансах становится все сложнее разбираться.

«Все думали, что VAR — это здорово, что он будет помогать судьям. Но как люди судили в 1990-е или 2000-е без VAR? Арбитры брали на себя ответственность, не боялись ее. А сейчас сидят на VAR трое судей, смотрят по десять повторов, и не могут принять решение 5-8 минут. И не могут принять решение. Это поражает», — сказал Тихонов.

Система VAR начала тестироваться на матчах чемпионата России в сезоне 2019/2020, а с 2021 года она стала обязательная для всех матчей РПЛ.

Чемпионат России по футболу возобновится после зимней паузы 27 февраля. В первом матче 19-го тура РПЛ петербургский «Зенит» примет калининградскую «Балтику».

Ранее Александр Мостовой рассказал о шансах «Спартака» выиграть чемпионский титул в этом году.