Мостовой рассказал о шансах «Спартака» в нынешнем сезоне РПЛ

Бывший полузащитник сборной России, двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с ТАСС оценил шансы красно-белых в нынешнем сезоне.

Перед рестартом РПЛ «Спартак» занимает шестое место, набрав 29 очков в 18 матчах. Москвичи отстают на 11 пунктов от лидирующего «Краснодара».

«Однозначно за первое место „Спартак“ уже не поборется. Что касается первой тройки, то за нее должны побороться. Все же команды еще будут пересекаться, терять очки, важно самим их не терять», — сказал Мостовой.

Также он отметил, что результат не будет довлеть над новым главным тренером «Спартака» Хуаном Карлосом Карседо, поскольку опуститься ниже красно-белые уже вряд ли смогут.

В первом весеннем матче «Спартак» сыграет 1 марта с ФК «Сочи». 19-й тур РПЛ стартует 27 марта игрой «Зенит» — «Балтика».

