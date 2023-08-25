Анджелина Джоли, Дженнифер Энистон и Джулия Робертс: голливудские звезды-разлучницы

Звездные пары всегда находятся под пристальным вниманием общественности. Журналисты следят за их счастливой личной жизнью, семьями и детьми. Однако звезды переживают и негативные моменты. Например, громкие любовные интриги.

Рассказываем о голливудских звездах-разлучницах.

Мила Кунис

Американская актриса Мила Кунис начала встречаться со своим возлюбленным Эштоном Катчером, когда тот уже несколько лет находился в браке с другой голливудской актрисой — Деми Мур. Пара не скрывала отношений: папарацци часто замечали Кунис и Катчера вместе.

Молодую актрису обвиняли в том, что она разрушила брак ради личного счастья. Но еще до связей с Кунис Катчера замечали с другими девушками. Мур обвиняла бывшего мужа в изменах и абьюзе, но после расставания он не был замечен в подобных конфликтах: вместе с Кунис они живут счастливо и даже воспитывают двоих детей.

Джулия Робертс

Звезда фильмов «Сбежавшая невеста», «Ноттинг Хилл» и «Свадьба лучшего друга» Джулия Робертс познакомилась с оператором Дэниэлом Модером в 2001 году. На тот момент мужчина уже четыре года был в браке, но поддался чувствам и решился на развод.

Робертс была настроена серьезно и даже предложила 100 тыс. долларов жене Модера, чтобы та согласилась на развод. Супруга оператора долго не соглашалась, а вся ее семья ненавидела голливудскую звезду за разрушенный брак.

Анджелина Джоли

До знакомства с голливудской звездой Анджелиной Джоли знаменитый актер Брэд Питт был связан узами брака с актрисой Дженнифер Энистон. С Джоли Питт познакомился на съемках фильма «Мистер и миссис Смит» в 2005 году, тогда они и начали встречаться. Спустя год у пары появился ребенок.

Питт и Джоли много лет прожили вместе, но в итоге развелись. Спустя 12 лет после расставания с Энистон актер извинился перед ней за то, что разбил ей сердце ради отношений с Джоли.

Дженнифер Энистон

Несмотря на тяжелый опыт расставания с Брэдом Питтом из-за его новой возлюбленной Анджелины Джоли, Энистон сделала то же самое с семьей актера Джастина Теру. Из-за романа с голливудской звездой Теру расстался с дизайнером Хайди Бивенс.

Ходили слухи о том, что в отношениях Теру и Бивенс были проблемы, а роман с Энистон только ускорил расставание. Но общественность и журналисты расценили поведение актрисы именно как разрушение чужого брака.

Ранее мы писали о звездах, у которых были проблемы с алкоголем и наркотиками.