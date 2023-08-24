Рэдклифф, Лохан, Дауни-младший: проблемы звезд с алкоголем и наркотиками

Многие голливудские звезды становятся кумирами для обычных людей. Мы восхищаемся их красотой, стилем, талантами и нередко пытаемся им подражать. Однако не стоит забывать, что они такие же люди со своими трудностями.

Рассказываем об иностранных знаменитостях, у которых были проблемы с алкоголем и наркотиками.

Роберт Дауни-младший

Знаменитый актер и звезда фильма «Железный человек» Роберт Дауни-младший несколько лет страдал от наркозависимости. Из-за проблем с наркотиками от него ушла актриса Сара-Джессика Паркер, с которой Дауни шесть лет был в отношениях. А позже ушла и актриса Дебора Фалконер.

Фото: [ Chris Pizzello/Invision/AP ]

Проблемы актера с запрещенными веществами были связаны с успешной карьерой. Слава вскружила голову молодому таланту, он стал регулярно нарушать закон и даже отсидел в тюрьме за хранение наркотиков и оружия. Однако Дауни-младший поборол зависимость благодаря помощи Мэла Гибсона и реабилитировал свою карьеру.

Адель

Известная британская певица недолгое время злоупотребляла алкоголем. По ее словам, это было связано с разводом и частыми приступами тревожности, которые ее накрывали. Адель призналась, что многие свои популярные песни она написала в состоянии опьянения.

Фото: [ AP/TASS ]

Однако певица справилась с тяжелыми событиями в своей жизни и взяла себя в руки. Она поборола зависимость, похудела почти на 50 кг и продолжила заниматься творчеством.

Дэниел Рэдклифф

Звезда фильмов о Гарри Поттере Дэниел Рэдклифф тяжело переживал свою популярность и стал много выпивать. По его словам, он хотел абстрагироваться от давления общественности. Он признавался, что испытывал тревогу из-за внимания журналистов и думал, что его преследуют на каждом шагу.

Фото: [ Zuma\TASS ]

Зависимость Рэдклиффа продолжалась еще несколько лет после завершения съемок последней части «Гарри Поттера», но спустя короткое он избавился от вредной привычки и вернулся в актерскую профессию.

Линдси Лохан

Американская актриса Линдси Лохан стала популярна еще в детстве, а к 2007 году слава окончательно вскружила ей голову. Лохан редко появлялась на съемках, злоупотребляла алкоголем на вечеринках и часто не выполняла свои обязанности из-за похмелья. Однажды ее даже госпитализировали прямо со съемочной площадки.

Фото: [ AP/TASS ]

Из-за проблем с алкоголем и наркотиками актриса потеряла множество контрактов, но нашла в себе силы обратиться за помощью в реабилитационную клинику. Спустя несколько лет Лохан стали снова приглашать на съемки, а о ее репутации скандальной тусовщицы со временем стали забывать.

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