Анджелина Джоли после развода нашла поддержку у Николь Кидман и Деми Мур
Voice: Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом решила обзавестись связями
Фото: [flickr.com]
Голливудская актриса Анджелина Джоли, известная своей независимостью и сдержанностью в вопросе личных отношений, поменяла тактику и начала искать дружеские связи с целью противостоять своему бывшему мужу Брэду Питту, пишет журнал The Voice.
Джоли не была номинирована на премию «Оскар» за роль в биографическом фильме режиссера Пабло Ларрейна «Мария» о величайшей оперной певице Марии Каллас. На фоне премьеры киноленты актриса дала даже несколько интервью.
Она отмечала, что весь Голливуд находится на стороне Питта, с которым у нее уже восемь лет длятся судебные разбирательства. Джоли рассказала, что ее бывший супруг находится в хороших отношениях с Леонардо ДиКапиро и Джорджем Клуни.
Теперь же актриса приняла решение наладить связи и использовать свои знакомства, подобно Питту. На красной дорожке и различных мероприятиях Джоли стала более открытой и дружелюбной. Среди ее новых подруг заметили Николь Кидман и Деми Мур.
Сальма Хайек также сыграла важную роль в переменах Джоли, побуждая ее расширить круг общения и завести новые знакомства в киноиндустрии. Поддержка Хайек помогла актрисе увидеть новые перспективы и возможности в ее карьере.
Ранее сообщалось, что отношения американских актрис Блейк Лайвли и Анны Кендрик заметно испортились на фоне скандала с Джастином Бальдони.