Анджелина Джоли после развода нашла поддержку у Николь Кидман и Деми Мур

Голливудская актриса Анджелина Джоли, известная своей независимостью и сдержанностью в вопросе личных отношений, поменяла тактику и начала искать дружеские связи с целью противостоять своему бывшему мужу Брэду Питту, пишет журнал The Voice.

Джоли не была номинирована на премию «Оскар» за роль в биографическом фильме режиссера Пабло Ларрейна «Мария» о величайшей оперной певице Марии Каллас. На фоне премьеры киноленты актриса дала даже несколько интервью.

Она отмечала, что весь Голливуд находится на стороне Питта, с которым у нее уже восемь лет длятся судебные разбирательства. Джоли рассказала, что ее бывший супруг находится в хороших отношениях с Леонардо ДиКапиро и Джорджем Клуни.

Теперь же актриса приняла решение наладить связи и использовать свои знакомства, подобно Питту. На красной дорожке и различных мероприятиях Джоли стала более открытой и дружелюбной. Среди ее новых подруг заметили Николь Кидман и Деми Мур.

Сальма Хайек также сыграла важную роль в переменах Джоли, побуждая ее расширить круг общения и завести новые знакомства в киноиндустрии. Поддержка Хайек помогла актрисе увидеть новые перспективы и возможности в ее карьере.

Ранее сообщалось, что отношения американских актрис Блейк Лайвли и Анны Кендрик заметно испортились на фоне скандала с Джастином Бальдони.