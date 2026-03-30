Анджелина Джоли появилась на показе известного бренда в Шанхае в платье-халате

Голливудская звезда, которая редко балует публику светскими выходами, сделала исключение, несмотря на недавнюю семейную утрату. Анджелина Джоли посетила показ Tom Ford в Шанхае в элегантном платье-халате молочного цвета, сообщает The Voice.

Джоли выбрала Китай для своего первого появления на публике после смерти дяди Чипа Тейлора. На показе Tom Ford в Шанхае актриса появилась в лаконичном, но эффектном образе: платье-халат молочного оттенка деликатно подчеркнуло ее фигуру, а макияж и прическа были выполнены в фирменном стиле бренда.

Как амбассадор Tom Ford, Джоли также пообщалась с креативным директором Хайдером Акерманном.

Этот выход стал первым для актрисы после семейной трагедии. Чип Тейлор, брат ее матери, ушел из жизни в марте. Несмотря на потерю, Джоли продолжает активную карьеру: недавно она завершила промотур с фильмом «Кутюр» (рабочее название), который рассказывает о борьбе с раком молочной железы — теме, лично значимой для актрисы.

В 2013 году Джоли перенесла профилактическую двойную мастэктомию, а в 2015-м — сальпингоофорэктомию. Фильм собрал в прокате $1,4 млн и получил 64% одобрения критиков.

Личная жизнь Джоли по-прежнему остается в центре внимания. У нее и Брэда Питта шестеро детей, старший из которых помогал отцу на съемках «Кутюра» в качестве ассистента режиссера.

Также известно, что бывшие супруги продолжают судебные тяжбы за французское поместье Château Miraval — Питт добивается привлечения к процессу российского олигарха, которому Джоли продала свою долю.

