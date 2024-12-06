Анджелина Джоли призналась, что мечтала стать директором похоронного бюро

Когда все девушки мечтали в юные годы стать Джоли, юная Анджелина хотела стать руководителем похоронного бюро. Об этом она поведала в новом выпуске вечернего шоу Джимми Феллона. Такая карьера заинтересовала Анджелину после утраты дорогого дедушки.

«Я не боюсь смерти и чувствую себя с ней комфортно, я подумала: «Это было бы отличным карьерным путем для меня… Я могла бы сделать эту сферу лучше», — рассказала актриса.

Анджелина призналась, что была огорчена проведением похорон, когда дедушки не стало. Она убеждена, что процесс прощания, как семья переживает утрату и в каком виде представлена смерть, требует иного осмысления.

Теперь Джоли без колебаний называет работу в похоронной индустрии своим альтернативным планом.

Ранее Анджелина Джоли призналась, что самое важное в ее жизни – это дети. Говоря о своих наследниках, актриса назвала их «счастьем», добавив, что готова от всего отказаться, так как «другие вещи не важны».