Ангелина Мельникова стала чемпионкой мира по спортивной гимнастике

Гимнастка Ангелина Мельникова завоевала золотую медаль в женском многоборье чемпионата мира по спортивной гимнастике, который прошел в Джакарте.

Соревнования стали первым крупным международным турниром после Олимпиады 2024 года. В этом году они прошли в индивидуальном зачете. Число участников превысило 400 человек, представляющих 77 стран мира.

Финал женского многоборья завершился 23 октября. По его итогам Ангелина Мельникова получила 55,0666 бала и была признана победительницей.

Мельникова — одна из самых титулованных спортсменок современности. В 2020 году она стала олимпийской чемпионкой в Токио, а в 2021-м завоевала золотую медаль в многоборье на чемпионате мира.

