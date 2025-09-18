Англичане решили вычеркнуть из истории великого вратаря Яшина

Как стало известно Sport24, в кулуарах исполкома УЕФА, прошедшего 11 сентября в Тиране, представители Англии обсуждали возможность переименования приза лучшему вратарю года, который носит имя Льва Яшина.

Официально это предложение не было озвучено, но уже вызвало оживленную дискуссию у любителей спорта в разных странах.

Британцы в качестве альтернативы предложили английского вратаря Гордона Бэнкса или итальянца Дино Дзоффа.

Лев Яшин является единственным в мире вратарем, признававшимся футболистом года в Европе. Свой «Золотой мяч» советский голкипер получил в 1963 году.

