Английские болельщики выступают за отмену ВАР

Ассоциация футбольных болельщиков (FSA), представляющая интересы болельщиков в Англии и Уэльсе, провела опрос среди болельщиков клубов Английской премьер-лиги (АПЛ), в которых выяснила отношение к системе видеопомощи рефери (ВАР). Исследование привело к шокирующим результатам.

90% респондентов считают, что введение ВАР принесло вред футболу, 76%, то есть более трех четвертей, выступают за отмену системы видеопомощи. И только 3,4% опрошенных считают, что ВАР сделал футбол лучше и справедливее.

Фанаты отмечают, что с введением ВАР исчезла спонтанная радость от празднования гола. Также болельщики не видят прогресса в работе ВАР со временем: видеопомощь не стала ни быстрее, ни качественнее.

FSA направила результаты опроса в АПЛ, однако вряд ли лига признает его релевантность. Представитель АПЛ заявил The Athletic, что на самом деле болельщики хотят не полной отмены ВАР, а оптимизации системы.

Система ВАР критикуется и российскими болельщиками и специалистами. С момента возобновления сезона было уже несколько эпизодов, когда после вмешательства ВАР следовало не исправление судейской ошибки, а наоборот.

