Эксперт назвал позором публикацию видео из раздевалки сборной России

Футбольный эксперт Андрей Созин в беседе с «Чемпионатом» прокомметировал публикацию видео из раздевалки сборной России во время перерыва в ходе товарищеского матча с Никарагуа (3:1).

На кадрах главный тренер Валерий Карпин призывал игроков, не ожидавших столь серьезного сопротивления от скромного соперника, серьезно настроиться на вторую половину игры. При этом свою речь он густо сдобрил нецензурными словами.

Созин признался, что пересмотрел видео несколько раз и не мог поверить своим глазам.

Собеседник издания отметил, что в футбольной раздевалке могут случаться жесткие вещи: например, Алекс Фергюсон швырял бутсы в игроков, Валерий Газзаев, по свидетельству очевидцев, тоже бывал горяч. Эксперт задался вопросом, зачем такое видео выложила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

«Если вы хотели продемонстрировать, какой у нас неравнодушный тренер — вы эту задачу провалили. И теперь дети, которые смотрят видео из сборной, чтобы увидеть Сафонова и Головина, других своих кумиров, увидят и запомнят это. Лучше бы в РФС извинились за это видео, признали, что это была большая ошибка. Это просто позор и удар по имиджу сборной и тренера», — сказал Созин.

Ранее Валерий Карпин признал, что в матче с Никарагуа сборная России недооценила соперника.