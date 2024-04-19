Английские топ-клубы интересуются полузащитником «Локомотива» Пиняевым

Английские клубы «Манчестер Сити» и «Челси» проявляют интерес к 19-летнему полузащитнику «Локомотива» и сборной России Сергею Пиняеву, сообщает британский портал Hitc.

Начиная с 2017 года, талантливый футболист несколько раз стажировался в академии «Манчестер Юнайтед», и английские скауты продолжают за ним следить.

В этом году Пиняев и игрок «Крыльев Советов» Никита Салтыков попали в список из 100 номинантов на премию Golden Boy — награду, вручаемую лучшему молодому игроку Европы.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Пиняева в 8 млн евро. У футболиста действует контракт с железнодорожниками до конца 2026 года. В нынешнем сезоне Пиняев сыграл в 31 матче за «Локо» во всех турнирах, забил три мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что знаменитый бразилец Ромарио решил возобновить карьеру игрока в 58 лет.