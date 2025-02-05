Курникова и Иглесиас отказались от публичной жизни в пользу детей

Анна Курникова и Энрике Иглесиас решили оставить свою публичную жизнь из-за детей. Пара старается избегать светских мероприятий, и для папарацци удача — увидеть их на улице, сообщил источник журнала People.

Имена Анны и Энрике крайне редко упоминаются в новостях. По словам инсайдера, звезды никогда не стремились к вниманию публики, а после появления детей это желание стало еще менее выраженным.

Родительство приносит им радость, и большую часть своего времени они предпочитают проводить с детьми. Знаменитости воспитывают троих детей — пятилетних близнецов Николаса и Люси и трехлетнюю Мэри.

Недавно о Курниковой вновь заговорили после того, как в Сеть попали тревожные снимки, на которых она передвигалась на инвалидной коляске.