Экс-теннисистку Курникову заметили в инвалидном кресле в Майами

Анна Курникова травмировала ногу. В связи с этим она передвигается в инвалидном кресле, папарацци заметили ее в Майами. Об этом сообщило издание Voice.

В Сети появились фотографии Курниковой, которые были сделаны рядом с торговым центром Bal Harbour в городе Майами. Спортсменка была обута в ортопедическую обувь и сидела в инвалидном кресле, которое толкала ее подруга. Бывшая теннисистка явно приехала туда на шоппинг, при ней находились две ее дочери, семилетняя Люси и пятилетняя Мэри. Журналисты объяснили такое странное передвижение тем, что она серьезно повредила ногу, и по этой причине с трудом может передвигаться самостоятельно.

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