Ирина Роднина отметила психологические проблемы у фигуристки Петросян

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре со Sport24 оценила выступления на чемпионате России фигуристов Петра Гуменника и Аделии Петросян, которым предстоит защищать честь страны на Олимпийских играх в Милане.

Гуменник и Петросян стали чемпионами страны, однако эксперты отмечали, что судьи «накидывали баллы» будущим олимпийцам.

Ирина Роднина отметила, что Гуменнику и Петросян пришлось очень сложно из-за необходимости форсировать набор формы уже к сентябрю, когда в Пекине прошли квалификационные соревнования к Олимпиаде.

«У Петра были недочеты, но видно, что все контролируется. Физически его хватает на обе программы. Показалось, что у Аделии проблемы, наоборот, скорее, психологические», — сказала Роднина.

Ранее тренер Александр Жулин заявил, что ему больше понравились прокаты Евгения Семененко и Марка Кондратюка, чем Петра Гуменника.