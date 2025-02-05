Седокова раскрыла планы на жизнь после смерти бывшего мужа

Певица Анна Седокова решила вернуться в рабочий режим спустя два месяца после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на личный блог исполнительницы.

Артистка впервые за долгое время вышла на связь с поклонниками. После гибели Тиммы она закрыла комментарии, а последнее, что знала общественность — Седокова лежит в больнице под наблюдением специалистов из-за нервного срыва. Спустя два месяца певица решила вернуться к любимому делу.

«Я попробую делать то, что у меня получается лучше всего — писать и петь свои песни, давать концерты и маленькими-маленькими шагами идти вперед. И даже если я буду нужна одному человеку в этом мире — я буду пробовать это делать», — заявила Седокова.

Также певица поблагодарила фанатов за поддержку в трудное время.

Напомним, тело Яниса Тиммы, латвийского баскетболиста и бывшего мужа Анны Седоковой, нашли в Москве 17 декабря. Он скончался в день рождения певицы. Причиной смерти 32-летнего спортсмена, как предварительно установили, стал суицид. В Латвии при этом, по данным Super, заговорили о возможности вызова Седоковой на допрос по делу Тиммы.

Ранее сообщалось, что Седакова рассказала, как сын узнал о смерти Тиммы.