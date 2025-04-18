Анна Седокова о своих ошибках: «Я заключила ужасный контракт»

Российская певица Анна Седокова, покинувшая группу «ВИА Гра» в 2004 году, поделилась личными переживаниями и тяжелыми решениями, с которыми ей пришлось столкнуться на музыкальном пути, передает журнал The Voice.

Певица призналась, что заключила невыгодный контракт, последствия которого до сих пор сказываются на ее карьере.

После выхода из «ВИА Гры» Анна вышла замуж за известного футболиста Валентина Белькевича и родила дочь Алину. Однако без поддержки своего продюсера Константина Меладзе ее возвращение на музыкальную сцену оказалось затруднительным. В попытке вернуться к карьере Седокова неожиданно подписала контракт с компанией, которая уже прекратила существование, не ознакомившись с его условиями.

В рамках этого контракта Анна выпустила лишь одну песню и столкнулась с многочисленными трудностями. Продюсеры пытались изменить ее образ и музыкальный стиль, предлагая наряды и песни, которые не соответствовали ее видению.

«Я заключила ужасный контракт с компанией, которая уже не существует. Сыграла скромность и желание вернуться. Какой бы ни был хороший дядя, какие бы серьезные ни были отношения, всегда идите к юристу, это стоит пять тысяч рублей. Проконсультируйтесь, никогда не подписываете бумажки без консультации, потому что вы попадете», — рассказала Седокова.

Певица также затронула тему своей личной жизни, рассказав о трагической смерти бывшего мужа Яниса Тиммы, который покончил с собой в декабре 2024 года. Эта трагедия вызвала волну критики и хейта в адрес артистки.

Анна отметила, что учится справляться со своими трудностями самостоятельно, признавая, что должна была стать своим личным менеджером и не ждать помощи от других.

Ранее певица Анна Седокова попросила родственников Яниса Тиммы прекратить пиариться на трагедии.