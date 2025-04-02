«Мне нечего скрывать»: Седокова впервые ответила на нападки родственников Тиммы

Впервые Анна Седокова высказалась в ответ на обвинения, выдвинутые родственниками латвийского баскетболиста. Экс-солистка известного трио «ВИА Гра» заметила, что, по ее мнению, они используют трагическую ситуацию для саморекламы, и попросила их прекратить.

«Я открыла комментарии, потому что устала бояться и мне нечего скрывать», — заявила она.

Певица добавила, что обычно воздерживается от комментариев, но если бы она рассказала правду о тех, кто распространяет ложные сведения, и об их поступках по отношению к ней и Янису, им бы пришлось столкнуться с серьезными последствиями.

Однако она не намерена этого делать, несмотря на их попытки использовать смерть в своих интересах, подчеркнула Седокова. Многодетная мать уверила общественность, что все близкие Яниса были осведомлены о его суицидальных наклонностях. Большинство фанатов поддержали певицу, в то время как некоторые критики выразили свое неодобрение в ее адрес.

После тяжелой утраты, связанной с самоубийством Яниса Тиммы 17 декабря, через неделю после их развода, артистка стремится вернуться к привычному образу жизни и возобновила свою профессиональную деятельность.

Знаменитость сообщила, что на этой неделе состоится премьера ее нового видеоклипа, фрагмент которого она уже опубликовала в своих социальных сетях.

Ранее отец погибшего Яниса Тиммы заявил о загадочном исчезновении ценных вещей сына.