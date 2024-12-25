Анна Седокова призналась в любви к умершему экс-супругу

Анна Седокова все еще находится в больнице после смерти бывшего мужа. Об этом певица сообщила на своей странице в соцсети.

Артистка признается, что чувствует себя очень плохо, постоянно думая о том, что Яниса больше нет.

Певица признается, что будет любить его вечно.

«Я скорблю. Мне кажется, что это все какая-то глупая шутка. Но каждое утро я просыпаюсь в больнице и понимаю, что больше никогда не увижу тебя. Главное, помни, герой: нет ничего, что тебе не покорится. И хотя ты покинул нас, я буду любить тебя вечно-на земле и на небе», — написала певица.

Напомним, тело баскетболиста Яниса Тиммы было найдено ночью 17 декабря на первом этаже пятиэтажного дома, где он снимал номер в хостеле. Смерть наступила в результате суицида.

Накануне, 16 декабря, он пытался связаться с Анной Седоковой, у которой в тот день был день рождения. Янис отправил ей несколько голосовых сообщений, но не получил ответа.

Ранее сообщалось о том, что близкие Яниса Тиммы открыли сбор средств на транспортировку его тела в Ригу.