Анна Седокова рассказала о связи сына с Янисом Тиммой

В беседе с изданием VOICE певица Анна Седокова поделилась переживаниями о периоде после кончины близкого человека, а также рассказала об уникальной связи Яниса Тиммы с ее сыном Гектором.

После дня рождения исполнительницы, 16 декабря, ее бывший супруг 32-летний баскетболист Янис Тимма трагически ушел из жизни. После этой утраты экс-участница группы «ВИА Гра» надолго замолчала, решив выразить свою боль через творчество.

Недавно она представила композицию «Ешь, люби, молись», где поклонники, по ее словам, смогут найти ответы на многие вопросы. Седокова рассказала VOICE, что в первые недели после трагедии мысли о работе были невозможны.

«Я не понимала, как жить дальше, не то что писать музыку», — заявила она.

Седокова подчеркнула, что они с сыном остались без поддержки. Янис был для Гектора примером и прекрасным отцом. Именно из-за любви к нему мальчик начал заниматься баскетболом.

Несмотря на сложности в отношениях Анны и Яниса в последнее время, их связь с сыном всегда была особенной, отметила артистка. Певица призналась, что со временем именно музыка стала способом приглушить боль от потери.

Анна подчеркнула, что семилетний Гектор и ее старшая дочь Алина, которой 20 лет, стали ее главной поддержкой. Старшая дочь особенно переживала за эмоциональное состояние матери.

Ранее сообщалось, что Седокова в переходе метро исполнила песню, посвященную Янису Тимме.