Седокова спустилась в метро и исполнила личную песню, посвященную Янису Тимме

Певица Анна Седокова выразила чувства, которые накрыли ее после смерти бывшего супруга Яниса Тиммы, через песню, обнародовав фрагмент видеоклипа с новой композицией в соцсетях.

Песня носит название «Ешь, люби, молись». На первых появившихся кадрах Седокова исполняет строчки в переходе метро. Певица отказалась от ярких нарядов и выбрала непринужденное худи с капюшоном. Слова песни полны надежды на то, что тоска и грусть в скором времени пройдут.

«Боль не навсегда, унесут года печаль, как талая вода», — поет Седокова.

В песне певица подчеркивает, что жизнь невозможна без потерь, однако важно не терять надежду и уметь идти до конца.

Блогеры и фанаты поддержали Анну, отметив силу новой композиции и ее слова. Пользователи социальных сетей выразили надежду на внутреннюю силу и восстановление певицы, подчеркнув, что ее талант и искренность могут помочь многим в трудные времена.

Сама певица всегда говорила, что выражает свои чувства через песни, так как музыка является ее лекарством. О дате выхода полного трека пока не сообщается.

Бывший баскетболист Янис Тимма умер 17 декабря 2024 года, покончив с собой. Спортсмену было 32 года. Перед смертью он пытался связаться с Анной, однако не получил от нее ответа. Экс-супруг певицы также оставил предсмертное послание.

Ранее стало известно, что Седокова хочет получить миллионы за интервью об умершем муже.