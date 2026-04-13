Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович опровергла информацию о свадьбе

Российская актриса Мирослава Карпович, прославившаяся по сериалу «Папины дочки», опровергла слухи о своей свадьбе. Актриса в комментарии «МУЗ ТВ» заявила , что появившиеся новости не имеют отношения к реальности.

Накануне в СМИ распространилась информация о том, что Карпович выходит замуж за своего партнера по спектаклю «Мастер и Маргарита» Евгения Банифатова. Якобы 40-летняя артистка подтвердила это в личном блоге.

«Это фейк», — коротко отметила Мирослава.

Однако позднее выяснилось, что никаких заявлений от нее не было. Предположительно, слухи возникли из-за публикаций в фан-аккаунте, который поклонники ошибочно приняли за официальную страницу звезды.

О личной жизни Карпович предпочитает не распространяться. На фоне развода Павла Прилучного и Агаты Муцениеце в 2020-м году обсуждался возможный роман Мирославы со звездной «Мажора». Несмотря на это, после развода Прилучный взял в жены актрису Зепюр Брутян.

