Анонимный художник Бэнкси представил новую работу

Неизвестный британский художник Бэнкси представил свою последнюю работу: изображение маяка, выполненное трафаретной техникой на стене кремового цвета, сопровождаемое фразой «Я хочу быть тем, что вы видите во мне». Рядом на тротуаре нарисована иллюзорная тень от близлежащего столба.

Фотография граффито была обнародована в социальных сетях, однако художник не сопроводил публикацию никакими комментариями и не указал местоположение.

Как сообщило агентство BBC, пользователи в интернете предположили, что произведение искусства находится в Марселе. По информации Metro, наиболее вероятным местом является квартал Ле-Панье.

Бэнкси на протяжении всей своей карьеры сохраняет анонимность, что привело к потере авторских прав на некоторые из его граффити. В своих предыдущих работах художник поднимал острые социальные и политические вопросы, такие как иммиграция, отсутствие жилья, а также российско-украинский военный конфликт.

После начала полномасштабных военных действий в 2022 году Бэнкси посетил Украину, где создал семь муралов в различных городах.

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