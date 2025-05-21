Картина рэпера Паши Техника «Легенда», проданная за 10 млн рублей, стала предметом профессионального анализа. Психолог Рената Бахтеева, изучив работу, выявила целый спектр тревожных сигналов в художественном произведении. Об этом специалист рассказала в беседе с сайтом aif.ru.

Навязчивая штриховка и затемнения, по мнению Бахтеевой, свидетельствуют о глубокой личностной тревоге. Расположение элементов в левой части полотна указывает на фиксацию на прошлом и депрессивные тенденции, а хаотичное нагромождение деталей может говорить о психотических расстройствах или состоянии опьянения во время создания работы.

Особое внимание психолог уделила символике: тучи с грустными смайлами отражают негативный опыт, а фигура шута с коронами вместо погон — вызов общественным нормам. Единственный светлый элемент — солнце в правой части — интерпретируется как желание оставить о себе добрую память.

«Обычно людям с хорошей психологической организацией свойственны изображения целостных, пропорциональных, сбалансированных и взаимосвязанных рисунков. Людям с депрессивным состоянием или низким интеллектуальным развитием — бессвязные фигуры или фигуры с минимальными связями», — отметила Бахтеева.

Судя по анализу психолога, за внешней эпатажностью скрывается сложный внутренний мир художника, полный противоречий и душевных терзаний.

Напомним, что 4 апреля 2025 года Паша Техник скончался в одной из больниц Таиланда. У него нашли признаки тяжелого отравления, предположительно, запрещенными веществами.

Ранее сообщалось, что в Москве около 500 поклонников Паши Техника пришли на церемонию прощания.