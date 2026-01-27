Аншлага не будет? На первый концерт Долиной в 2026 году продано меньше половины билетов

Первый в 2026 году московский концерт народной артистки России Ларисы Долиной может пройти при неполном зале. По информации РИА Новости, на выступление, запланированное в баре Petter, вмещающем всего 91 зрителя, продано менее 45% билетов.

Динамика продаж демонстрирует необычную картину. Еще в понедельник, 26 января, ситуация выглядела обнадеживающей: в продаже оставалось лишь 18 билетов, что означало заполняемость зала более чем на 80%.

К вечеру того же дня свободных мест стало еще меньше — 14. Однако в ночь перед концертом произошел откат: количество доступных для покупки билетов неожиданно возросло до 51, то есть почти половина мест в зале вновь оказалась свободной. Стоимость оставшихся билетов варьируется в широком диапазоне — от 9,5 до 15,5 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что народная артистка РФ Лариса Долина выходит на сцены Москвы и Подмосковья «отбивать» потерянную квартиру.