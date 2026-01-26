Танцы на миллионы: Долина штурмует подмосковные ДК, чтобы закрыть «дыру» в бюджете после обмана

График выступлений народной артистки России Ларисы Долиной стал предельно насыщенным после истории с мошенничеством, в результате которого певица лишилась квартиры и крупной суммы денег. Как выяснила gazetametro.ru , ее концертная и театральная афиша расписана до осени, что дает поклонникам практическую возможность поддержать артистку, совместив культурный досуг с личным участием. При этом ценовая политика на билеты варьируется в широком диапазоне, делая выбор доступным для разных категорий зрителей.

Уже 1 февраля Долина выступит в Домодедово во Дворце культуры «Мир», где на самые дорогие места в партере по 6500 рублей спрос оказался высоким. Практически полностью проданы билеты на концерт 22 марта в Подольске. Для ценителей камерного формата запланированы дорогостоящие выступления в московских барах «Lюstra Bar» и «Petter», где цена достигает 15 тысяч рублей. Последний вариант, несмотря на стоимость, демонстрирует стабильный спрос: на ближайший концерт 27 января осталось лишь 18 мест.

Отдельное направление — театральные работы. Певица занята в двух спектаклях Театра на Таганке, которым руководит ее родственница Ирина Апексимова. В мюзикле «Суини Тодд» и постановке «Фигаро» Долина играет ключевые роли, а билеты на ее составы также пользуются популярностью.

Таким образом, личная драма артистки неожиданно превратила ее творческий план в открытую экономическую стратегию, где каждый проданный билет становится актом прямой поддержки, а сцена — самым честным способом восстановления. Не исключено, что в итоге звезда отобьет потерянные средства.

Напомним, что история с Ларисой Долиной стала одной из самых громких мошеннических схем последних лет, в которой преступники использовали изощренные методы психологического давления и современные технологии. Действуя от имени спецслужб, аферисты убедили артистку продать элитную квартиру в Москве и перевести сбережения на «безопасные счета», в результате чего она потеряла более 200 миллионов рублей. Ситуация осложнилась тем, что на жилье был наложен арест, а покупатели недвижимости оказались втянуты в затяжные судебные разбирательства. Суд оставил квартиру за Полиной Лурье, которая обращалась в верховные инстанции.

