Апелляционный суд подтвердил приговор певцу Шарлоту за реабилитацию нацизма

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил в силе приговор певцу Эдуарду Шарлоту*, который был осужден на 5 лет и 6 месяцев за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих. Об этом сообщило РИА Новости.

В ходе судебного разбирательства государственное обвинение настаивало на более строгом наказании — 7 лет и 5 месяцев в колонии общего режима. Защита артиста требовала оправдания.

В декабре 2023 года Шарлот стал фигурантом уголовного дела, связанного с нацизмом и оскорблением религиозных чувств. Певец признал свою вину, отметив, что совершил эти поступки непреднамеренно.

Позже артисту предъявили новые обвинения, связанные с уничтожением паспорта гражданина РФ и разжиганием ненависти.

Ранее сообщалось, что суд в Москве прекратил дело комика Данилы Поперечного** о дискредитации армии.

*Внесен в перечень экстремистов и террористов.

**Министерством юстиции признан иностранным агентом.