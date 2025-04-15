Суд прекратил дело комика Поперечного о дискредитации армии

Московский городской суд прекратил административное дело о дискредитации ВС РФ в отношении комика Данилы Поперечного*, сообщил ТАСС. Судья постановил, что в материалах дела отсутствует состав и событие административного правонарушения.

Ранее Поперечный был признан виновным по ч. 1 ст. 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ за публичные действия, наносившие ущерб репутации российских вооруженных сил. Суд первой инстанции назначил ему штраф в размере 50 тыс. руб.

Дело против Поперечного было инициировано после публикации нескольких видеороликов в соцсетях, в которых он выражал негативное мнение о деятельности российской армии в рамках специальной военной операции (СВО).

14 июня 2024 года Министерство юстиции РФ внесло Данилу Поперечного в реестр иностранных агентов. Основными причинами такого решения ведомства стали его критические высказывания о спецоперации в соцсетях, участие в интервью на платформах иностранных агентов и получение из-за рубежа суммы, превышающей $61 тыс. Сам комик живет за пределами РФ.

Ранее сообщалось, что комика Гарика Харламова увезли в больницу со съемок из-за застрявшего в ухе наушника.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.