Апелляционный суд признал Дудя виновным в нарушении закона об иноагентах

Таганский районный суд Москвы оставил в силе штраф в отношении видеоблогера Юрия Дудя*, наложенный в связи с нарушением законодательства об иностранных агентах, передает ТАСС.

В апреле 2022 года Министерство юстиции РФ признало Дудя иноагентом за распространение ложной информации о действиях ВС России. С тех пор блогер неоднократно начал получать штрафы за отсутствие соответствующей маркировки в публикациях в соцсетях.

Дудь уже дважды привлекался к административной ответственности по статье об отсутствии маркировки иноагента. В августе 2024 года он был оштрафован на 40 тыс. руб. за нарушение требований к маркировке.

Кроме того, в 2022 году Дудь получил штраф в размере 120 тыс. руб. за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что суд вынес решение по иску главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной в адрес дизайнера Артемия Лебедева и блогера Юрия Дудя.

* Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.