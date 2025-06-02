Апелляционный суд признал Дудя виновным в нарушении закона об иноагентах
Блогера Дудя признали виновным в нарушении закона об иностранных агентах
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Таганский районный суд Москвы оставил в силе штраф в отношении видеоблогера Юрия Дудя*, наложенный в связи с нарушением законодательства об иностранных агентах, передает ТАСС.
В апреле 2022 года Министерство юстиции РФ признало Дудя иноагентом за распространение ложной информации о действиях ВС России. С тех пор блогер неоднократно начал получать штрафы за отсутствие соответствующей маркировки в публикациях в соцсетях.
Дудь уже дважды привлекался к административной ответственности по статье об отсутствии маркировки иноагента. В августе 2024 года он был оштрафован на 40 тыс. руб. за нарушение требований к маркировке.
Кроме того, в 2022 году Дудь получил штраф в размере 120 тыс. руб. за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.
Ранее сообщалось, что суд вынес решение по иску главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной в адрес дизайнера Артемия Лебедева и блогера Юрия Дудя.
* Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.