Арбитр Карасев отметил Новый год выступлением на рок-фестивале

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал фрагмент выступления одного из лучших арбитров России Сергея Карасева на фестивале «Главная Metal-Елка страны» в первый день нового года.

Футбольный судья зажег с группой Catharsis. Карасев появился на сцене во время выступления группы и отыграл две песни — «Крылья» и «Воин света». Зрители тепло встретили арбитра — оказалось, что среди поклонников тяжелого рока немало футбольных болельщиков.

Карасев неоднократно рассказывал о своих музыкальных пристрастиях. В интервью он говорил, что старается хотя бы понемногу упражняться в игре на электрогитаре каждый день, поскольку в музыке, как и в судействе, «важна игровая практика».

