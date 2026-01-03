Стало известно, когда испанский тренер Карседо подпишет контракт со «Спартаком»

Испанский тренер кипрского «Пафоса» Хуан Карлос Карседо на следующей неделе должен прилететь в Москву для подписания контракта с московским «Спартаком», сообщает «Спорт-Экспресс».

Сообщалось, что «Спартак» готов заплатить €600 тыс. за досрочное расторжение Карседо контракта с «Пафосом». Владелец кипрского клуба российский бизнесмен Сергей Ломакин не горел желанием расставаться со специалистом, который привел «Пафос» к победе в чемпионате и Кубке Кипра, а также вывел команду в общий этап Лиги чемпионов.

Карседо уже работал со «Спартаком» в 2012 году в качестве помощника Унаи Эмери. Также он помогал «Эмери» в «Альмерии», «Валенсии», «Севилье», ПСЖ и «Арсенале».

Бывшие игроки «Спартака», которым довелось поработать с испанцем, считают его очень квалифицированным специалистом и трудоголиком. Так, экс-защитник красно-белых Илья Кутепов назвал Карседо «человеком с твердым характером и крепким внутренним стержнем».

«Спартак» после первой части чемпионата занимает шестое место, набрав 29 очков в 18 матчах.