Арбитр Карасев сравнил чемпионаты России и Саудовской Аравии

Зимой Карасев провел несколько матчей в Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейте, где судил Суперкубок страны. В такие командировки российский арбитр отправляется уже не в первый раз. Он рассказал, что такие вызовы из Ближнего Востока в какой-то степени компенсируют отсутствие матчей еврокубков для россиян.

«Какие-то страны Ближнего Востока часто иностранцев зовут, какие-то — реже. В Саудовской Аравии сейчас стали больше доверять своим кадрам. Я слежу за местной лигой — интересно. Местные игроки тянутся за приезжими звездами, и команды показывают футбол, близкий к европейскому. Думаю, первая шестерка саудовских клубов и в РПЛ была бы конкурентоспособна», — сказал Карасев.

Арбитр рассказал, что бывший футболист «Зенита» Малком просто расцвел в саудовском «Аль-Хиляле». По словам Карасева, в арабском клубе бразилец делает то, в чем не был замечен в России, — стелется в подкатах, выцарапывает мячи.

Ранее РФС сообщил, что 27 марта сборная России проведет товарищеский матч с командой Никарагуа.