РФС нашел соперника для сборной России в Центральной Америке

Российский футбольный союз (РФС) нашел соперника для национальной сборной в первом товарищеском матче календарного года. 27 марта Россия сыграет с командой Никарагуа в Краснодаре.

Спарринг-партнер для сборной был найден с большим трудом. В частности, от поездки в Россию отказались сборные Сальвадора и Гондураса из-за сверстанного ранее графика товарищеских игр.

Сборная Никарагуа заняла последнее место в группе С зоны КОНКАКАФ на отборе к чемпионату мира, набрав лишь четыре очка в шести матчах.

С 2022 года сборная России отстранена от официальных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА. Команда Валерия Карпина уже четыре года проводит только товарищеские матчи. Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан футбольной России оказался бессмысленным, и он хочет его снять, а в дальнейшем ни одну команду не отстранять по политическим мотивам.