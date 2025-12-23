Арбитр матчей РПЛ признался в получении взятки от «Торпедо»

Арбитр Егор Егоров, обслуживающий в нынешнем сезоне матчи РПЛ, признался в получении 1,5 млн руб. от бывшего гендиректора московского «Торпедо» Валерия Скородумова, сообщает журналист и инсайдер Иван Карпов.

При этом арбитр утверждает, что не оказывал влияния на исход матча «Арсенал» — «Торпедо» (0:1).

Также, по данным источника, признательные показания дал и арбитр Юрий Карпов, сообщивший о получении 600 тыс. руб. накануне матча с «Енисеем» (1:0). Как и Егоров, он настаивает на том, что не подсуживал автозаводцам.

По делу «Торпедо» были задержаны совладелец клуба Леонид Соболев и гендиректор Валерий Скородумов. Их обвинили в попытках повлиять на результаты матчей. Из-за этого скандала «Торпедо» лишили места в РПЛ. Сейчас команда выступает в Первой лиге и занимает там 15-е место.

Сообщалось, что сотрудничающий со следствием Соболев освобожден под домашний арест, Скородумов продолжает оставаться под стражей.