Арбитр назвал дедом тренера «Локомотива» Хартли, забыв отключить микрофон во время трансляции

В матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив» — ЦСКА один из арбитров забыл выключить микрофон и в прямом эфире поделился эмоциями на реакцию тренера железнодорожников Боба Хартли.

В одном из эпизодов судьи ошибочно зафиксировали проброс у «Локомотива». 65-летний канадский специалист и игроки ярославской команды вступили с ними в спор.

«Он не знает, че сказать: фак, фак. Деда трясет…» — прокомментировал возмущение Хартли один из арбитров.

Это услышали не только болельщики на ярославской арене — игру в прямом эфире транслировал «Матч ТВ».

На матче работали главные арбитры Сергей Морозов и Виктор Бирин. Линейными судьями были Максим Куприянов и Ярослав Париков. Судейская бригада, кстати, прислушалась к Хартли, и вбрасывание было перенесено из зоны «Локомотива» в центральный круг.

Игра завершилась победой «Локомотива» по буллитам — 2:1. Железнодорожники лидируют в Западной конференции КХЛ с 52 очками, ЦСКА с 40 баллами занимает седьмую позицию.

