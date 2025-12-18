Нападающий «Спартака» сравнил удобство жизни в России и Северной Америке

27-летний хоккеист провел пять сезонов в американских лигах. Он пытался закрепиться в НХЛ, где провел в общей сложности 56 матчей за «Нью-Джерси Дэвилз» и «Колорадо Эвеланш». Два года назад Мальцев вернулся в Россию.

Он рассказал, что в пору его юности все хотели уехать в Америку, но оказалось, что Россия — страна более комфортная для жизни.

«В России, на самом деле, и сервис лучше, и банки устроены проще. У меня, например, остался счет в Америке, но настолько там непонятная система: вижу только свой счет, еле могу кому-то перевести деньги, для этого нужна почта, номер, еще что-то. А здесь ты спокойно перевел по номеру телефона и все», — рассказал Мальцев.

Также он отметил дороговизну в жизни в Америке. Это касается, в том числе, обычных вещей, таких как вызов такси или посещение ресторанов.

Михаил Мальцев проводит свой лучший сезон после возвращения в КХЛ. Нападающий набрал 22 (7+15) очка в 35 матчах за «Спартак» в регулярном чемпионате.

