Арбитр выгнал с поля звезду «Реала», не разобравшись в английских идиомах

В матче «Осасуна» — «Реал» испанской Ла Лиги арбитр удалил с поля звезду мадридского клуба Джуда Беллингема, посчитав, что игрок обматерил его.

На 39-й минуте матча «Осасуна» — «Реал» арбитр Хосе Мунуэра Монтеро показал красную карточку атакующему полузащитнику мадридцев Джуду Беллингему. В меньшинстве «Реал» не смог удержать победу, завершил матч вничью (1:1) и потерял важные очки.

После матча разгорелся скандал. Монтеро записал в протоколе, что футболист сказал ему «fuck you». Беллингем утверждает, что произнес, никому конкретно не адресуя эти слова, «fuck off», иначе говоря, просто чертыхнулся.

«Я никого не оскорблял — это видно на видео. Я даже не говорил это напрямую судье, я сказал это самому себе», — настаивает Беллингем.

Футболисту грозит как минимум двухматчевая дисквалификация. «Реал» намерен обратиться с апелляцией в Федерацию футбола Испании.

Летом 2023 года «Реал» купил английского полузащитника у дортмундской «Боруссии» за 113 млн евро. Беллингем сразу же стал одним из лидеров команды. В нынешнем сезоне на его счету 11 голов и 10 передач в 33 матчах за «Реал» во всех турнирах.

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