Пикантность этого назначения состоит в том, что Кукуян представляет Краснодарский край.

В нынешнем сезоне этот арбитр обслуживал матчи «Зенита» дважды, и обе встречи оказались удачными для петербургского клуба — 3:1 с «Факелом» и 4:0 с «Рубином». Также Кукуян отработал матч «Краснодара» с «Ростовом» — тогда «быки» увезли гостевую победу со счетом 1:0.

Матч «Зенит» — «Краснодар» имеет важнейшее значение в борьбе за чемпионство. Южане лидируют, набрав 52 очка. «Спартак» и «Зенит» отстают на пять баллов.

Ранее сообщалось, что бразильский латераль «Зенита» Густаво Мантуан хочет вернуться на родину.