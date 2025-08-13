Арбитраж установил, что «Филадельфия» справедливо расторгла контракт с известным форвардом

Арбитражный суд принял сторону клуба «Филадельфия Флайерз» в его споре с профсоюзом игроков по делу о расторжении контракта с форвардом Райаном Джохансеном. Об этом сообщил инсайдер НХЛ Даррен Дрегер.

В 2023 году «Филадельфия» аннулировала последний год контракта Джохансена из-за «существенных нарушений». Форвард лишился $4 млн из контракта с кэпхитом $8 млн. Вторую половину зарплаты игроку выплачивал клуб «Нэшвилл Предаторз».

Джохансен заработал себе имя, выступая за «Коламбус Блю Джекетс» и «Нэшвилл». В пяти сезонах он набирал более 60 очков. В сезоне 2022/2023 форвард был обменян в «Колорадо Эвеланш»: «Лавины» рассчитывали, что Джохансен станет вторым центром команды, но игра у хоккеиста не задалась. «Колорадо» обменяло игрока в «Филадельфию», за которую тот не провел ни одного матча.

На тот момент главным тренером «Филли» был Джон Торторелла, у которого был конфликт с Джохансеном еще в «Коламбусе» по ходу сезона 2015/2016.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал, почему Минспорта РФ собирается ужесточить лимит на легионеров в РПЛ.