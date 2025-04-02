Арбитражный суд обязал норвежского футболиста выплатить компенсацию «Ростову»

CAS подтвердил решение Футбольного трибунала ФИФА, отклонил апелляции футболиста и его нынешнего клуба «Аль-Раед», обязав их выплатить компенсацию.

«Тем самым, в пользу российского клуба вынесено объективное и обоснованное решение, препятствующее футболистам досрочно расторгать контракты в одностороннем порядке», — подчеркивается в заявлении пресс-службы.

В августе 2023 года саудовский «Аль-Раед» объявил о переходе норвежца, у которого на тот момент был действующий контракт с «Ростовом». Норманн выступал за «Ростов» с 2019 года с перерывом на аренды в «Норвич» и столичное «Динамо». Полузащитник провел за «Ростов» 56 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал восемь передач.

По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера Норманна из «Ростова» в «Аль-Раед» составляет 3 млн евро.

Ранее агент Герман Ткаченко назвал полузащитника «Спартака» Наиля Умярова самым востребованным за границей футболистом.