Аргентина разгромила Бразилию и первой из Южной Америки вышла на чемпионат мира

Сборная Аргентины разгромила Бразилию в отборочном матче к чемпионату мира по футболу со счетом 4:1.

Хозяева поля повели в два мяча уже к 12-й минуте после точных ударов Хулиана Альвареса и Энцо Фернандеса. Матеус Кунья один гол отквитал, на что Аргентина ответила мячами Алексиса Мак Аллистера и Джулиано Симеоне.

Аргентинская сборная обошлась без своего капитана Лионеля Месси, который пропустил этот слот игр сборной из-за травмы.

Аргентина первой из Южной Америки обеспечила себе путевку на ЧМ-2026. Команда набрала 31 очко в 14 матчах и уверенно лидирует в региональном отборе. На второй строчке с 23 баллами Эквадор, далее следуют Уругвай, Бразилия и Парагвай, набравшие по 21 очку. От Южной Америки напрямую в финальную часть чемпионата мира проходят шесть команд.

Ранее первой сборной, квалифицировавшейся на чемпионат мира, стала команда Японии.