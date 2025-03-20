Определилась первая сборная, квалифицировавшаяся на чемпионат мира по футболу

Сборная Японии обыграла команду Бахрейна со счетом 2:0 в матче отборочного турнира на чемпионат мира и досрочно вышла в финальную часть соревнований.

Команда из Страны восходящего солнца гарантировала себе место в группе не ниже второго, а в финал напрямую попадают две команды из группы.

Япония стала первой командой, квалифицировавшейся на чемпионат мира по футболу — 2026. Право сыграть на турнире без отбора получили хозяева — команды США, Канады и Мексики. Всего в финальной части сыграют 48 команд.

Для японской сборной турнир в Северной Америке станет восьмым подряд.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино поддержал идею увеличить число команд в финале ЧМ-2030 до 64.